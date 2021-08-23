Бензин в Ливане подорожал на 66%

В Ливане бензин подорожал на две трети. Так власти пытаются сократить дефицит топлива, который уже буквально..

В Ливане бензин подорожал на две трети. Так власти пытаются сократить дефицит топлива, который уже буквально парализовал всю страну.

Простым ливанцам мера добавит проблем. В последние годы многие оказались за чертой бедности из-за экономического спада. Кроме того, ливанский фунт потерял 90% стоимости.

Топливный кризис ухудшился в этом месяце. Многие службы прекратили работу, а люди вынуждены часами стоять в очередях на заправки.

Больницы, пекарни и многие компании не смогли нормально предоставлять услуги.

В итоге центральный банк Ливана объявил, что больше не может оплачивать импорт топлива по субсидированным ценам. Вместо этого переключится на рыночные тарифы. Впрочем, часть субсидий обещают сохранить.

[Мишель Аун, президент Ливана]:

«Сегодня мы созвали заседание в президентском дворце Баабда, на котором было решено субсидировать топливо. Государственное казначейство должно взять на себя часть расходов».

Как ожидается, дефицит топлива будут восполнять поставками из Ирана.

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