Как спасали косатку, севшую на мель

На острове Принца Уэльского среди камней обнаружили косатку. Животное находилось на расстоянии 65 метров от берега. Косатка была жива и издавала тревожные звуки.

Судно Steadfast первым заметило морское животное, оказавшееся на берегу выше линии прилива на 1-1,5 метра. Члены экипажа поливали млекопитающее весом 45 кг морской водой из насоса. Местные жители тоже пришли на помощь косатке, поливая её из вёдер.

«За все годы, что здесь живу, никогда не слышала и не видела ничего подобного», – рассказала местная жительница Тара Нилсон. «Я думаю, может это случилось из-за землетрясения 8,2 балла», – добавила она.

Когда наступил прилив, косатка уплыла.