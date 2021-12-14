Беременная женщина спасла соседа от смертельной опасности

Сара Моган из штата Юта была на четвёртом месяце беременности, когда увидела пламя в окне соседнего дома.

Женщина села в машину и поехала к дому, где разгорался пожар. Подъехав, она стала кричать и стучать в дверь. «Я почувствовала сильный жар, постучала в дверь. Открыл мужчина, я сказала: „Ваш дом горит“. Он увидел горящий гараж, и у него просто открылся рот от удивления. Оказалось, он спал мёртвым сном. Огонь уже подошёл к дверному проему, мы побежали», – вспоминает Сара.

«Я просто среагировала. Наверное, это не самая лучшая идея, ведь я беременна. Но знаете, мне бы не хотелось видеть пожар и знать, что я ничего не сделала и кто-то погиб», – сказала Сара.

На вопрос, почему она подвергла себя опасности, чтобы помочь кому-то, Сара ответила, что верит в карму и хотела бы, чтобы кто-то другой сделал то же самое для её семьи.

Сосед был благодарен Саре. «Мы просто обнялись», – вспоминает Сара. Она добавила, что просто хочет, чтобы люди начали заботиться друг о друге.

По словам пожарных, повреждены многочисленные строения.