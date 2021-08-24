Калифорния в огне: погода пока на стороне людей

Более 13 тысяч пожарных бросили на борьбу с огнём в Калифорнии. Там полыхает десяток крупных пожаров...

[Марк Гилардуччи, директор Управления по ЧС Калифорнии]:

«Сейчас этим пожарам в штате противостоят более 13 тысяч сотрудников государственных, местных и федеральных служб. В целом это более 1000 машин, 257 наземных бригад, 337 бульдозеров, 344 цистерн и 87 вертолётов».

Более 13 тысяч пожарных бросили на борьбу с огнём в Калифорнии. Там полыхает десяток крупных пожаров. Уничтожены сотни домов, тысячи людей эвакуировались.

Большинство очагов – на севере штата. Один из пожаров назвали «Дикси». Он выжег уже более 3000 квадратных километров лесов на хребте Сьерра-Невада и с южной стороны Каскадных гор. Сгорело более 1200 домов. Ещё один крупный пожар – «Кальдор», который горит юго-западнее озера Тахо – уничтожил почти 500 домов.

[Том Портер, сотрудник пожарной службы Калифорнии]:

«Сегодня в Калифорнии выгорело почти в три раза больше гектаров территории по сравнению со средним показателем за пять лет. Горят масштабные территории. Таких пожаров раньше не видели. Да, я продолжаю это повторять».

При этом в Южной Калифорнии вероятность крупных лесных пожаров остаётся низкой. Влажный океанический ветер принёс тучи и прохладу.

В целом в США сейчас горит более 90 крупных пожаров.

Короткая ссылка на эту страницу: