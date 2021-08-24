На Гаити люди грабят грузовики с едой после землетрясения

Обезумевшие от голода люди грабят грузовики с гуманитарной помощью. Это Гаити. Многие пострадавшие от недавнего землетрясения..

Обезумевшие от голода люди грабят грузовики с гуманитарной помощью. Это Гаити. Многие пострадавшие от недавнего землетрясения на юге страны оказались в очень бедственном положении. Люди живут в палатках, без еды и воды.

Международная гуманитарная помощь в страну поступает, однако до людей часто не доходит. У многих сдают нервы.

Это стихийный палаточный городок в горах в департаменте Гранд-Анс. Впрочем, это даже нельзя назвать палатками. Люди мастерят убежища из подручных средств.

Здесь, вдоль дороги, поселилось около сотни земледельцев. Они лишились домов и урожая. А ещё – специальных ям, в которые собирали дождевую воду.

Многие здесь – с детьми. У этой женщины их пятеро.

[пострадавшая от землетрясения]:

«Нам нужно их кормить, поить и одевать. Они плачут – голодные и хотят пить. Нам нужны лекарства».

В бедственном положении после землетрясения оказалось более полумиллиона детей. В лагерях распространяются инфекционные заболевания.

[пострадавшая от землетрясения]:

«У нас горло пересохло. Нет выхода, кроме как оставаться здесь. Дети плачут и просят поесть и попить. Сидим здесь, потому что больше ничего не можем сделать». [Линдор Обед, пастор]:

«Люди в сложной ситуации. Это действительно прискорбно. Их дома разрушены. Они живут в палатках под дождём. Это катастрофа, ужасное положение. Это не место для жизни».

В целом в результате землетрясения 14 августа на Гаити погибло более 2200 человек, ещё более 340 числятся пропавшими без вести. Более 12 тысяч получили телесные повреждения. Разрушено около 130 тысяч домов.

Спасательные и восстановительные работы затрудняют наводнения и разрушенные дороги. А ещё – политический хаос в стране.

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