Двух китов, выбросившихся на берег, спасли в Аргентине

Двух горбатых китов, выбросившихся на берег, спасли в Аргентине. Самку, а потом самца нашли на атлантическом..

Двух горбатых китов, выбросившихся на берег, спасли в Аргентине. Самку, а потом самца нашли на атлантическом побережье в провинции Буэнос-Айрес.

В двух многочасовых операциях участвовали десятки человек – профессиональные спасатели, сотрудники береговой охраны, ветеринары, волонтёры и местные жители. Под китов пришлось подкладывать стропы и поднимать их экскаватором, чтобы оттащить на глубину.

Длина самки – почти 10 метров, весит около восьми тонн. Самец чуть мельче – размером восемь с половиной метров и весом семь тонн.

Примечательно, что два кита выбросились примерно в одном и том же месте с разницей в двое суток.

[Хуан Пабло Лурейро, ветеринар]:

«Это довольно нетипично и случается нечасто. Хотя киты выбрасываются на берег, и это происходит всё чаще. Но раньше не было такого, чтобы на одном пляже пришлось спасать двух китов с перерывом всего в 48 часов».

Специалисты пока не знают, почему киты выбросились из океана. Они взяли у животных анализы и будут это выяснять.

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