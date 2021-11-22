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Как пеликанов ловят голыми руками, чтобы спасти от холодов

Как пеликанов ловят голыми руками, чтобы спасти от холодов

Эти пеликаны могли бы лететь на юг. Но для них приготовили другой вариант зимовки. В зоопарке..

Дата загрузки: 2021-11-22

Эти пеликаны могли бы лететь на юг. Но для них приготовили другой вариант зимовки. В зоопарке чешского города Либерец начался отлов этих пернатых.

Их хватают буквально голыми руками, а потом перемещают в отапливаемый вольер.

[Барбора Тесарова, сотрудница зоопарка]:
«Ловим пеликанов каждый год, поскольку они – мигрирующие птицы, они выводят птенцов в тёплых краях. На зиму их нужно поместить в специальное помещение, чтобы переждать холода».

Птицам такое отношение не нравится, и они всячески стараются сбежать от смотрителей.

[Барбора Тесарова, сотрудница зоопарка]:
«В этом году – сложнее, чем обычно. Думали, переселим их быстрее. Но многие птицы улетают и не хотят, чтобы их поймали».

Когда температура падает, пеликаны становятся не такими шустрыми. Но всё равно поймать их руками непросто. Особенно если учесть, что размах крыльев некоторых птиц достигает трёх метров, а вес – 15 килограммов.

Когда весной лёд на водоёме расстает, пеликанов вернут обратно.

Стоит отметить, что все эти птицы были выведены в неволе.
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