Как пеликанов ловят голыми руками, чтобы спасти от холодов

Эти пеликаны могли бы лететь на юг. Но для них приготовили другой вариант зимовки. В зоопарке..

Эти пеликаны могли бы лететь на юг. Но для них приготовили другой вариант зимовки. В зоопарке чешского города Либерец начался отлов этих пернатых.

Их хватают буквально голыми руками, а потом перемещают в отапливаемый вольер.

[Барбора Тесарова, сотрудница зоопарка]:

«Ловим пеликанов каждый год, поскольку они – мигрирующие птицы, они выводят птенцов в тёплых краях. На зиму их нужно поместить в специальное помещение, чтобы переждать холода».

Птицам такое отношение не нравится, и они всячески стараются сбежать от смотрителей.

[Барбора Тесарова, сотрудница зоопарка]:

«В этом году – сложнее, чем обычно. Думали, переселим их быстрее. Но многие птицы улетают и не хотят, чтобы их поймали».

Когда температура падает, пеликаны становятся не такими шустрыми. Но всё равно поймать их руками непросто. Особенно если учесть, что размах крыльев некоторых птиц достигает трёх метров, а вес – 15 килограммов.

Когда весной лёд на водоёме расстает, пеликанов вернут обратно.

Стоит отметить, что все эти птицы были выведены в неволе.

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