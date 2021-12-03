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Слонёнка, спасённого из ловушки охотника, лечат в Таиланде

Слонёнка, спасённого из ловушки охотника, лечат в Таиланде

Этого трёхмесячного слонёнка спасли из охотничьей ловушки в тайской провинции Чонбури. Сейчас его лечат ветеринары. У..

Дата загрузки: 2021-12-03

Слонёнка, спасённого из ловушки охотника, лечат в Таиланде
Этого трёхмесячного слонёнка спасли из охотничьей ловушки в тайской провинции Чонбури. Сейчас его лечат ветеринары. У малыша повреждены две ноги: одну передавило силком, в другой – огнестрельная рана.

[Падет Сиридумронг, ветеринар]:
«Мы извлекли большой кусок пули, а затем два куска поменьше. Осколки повредили кость и мягкие ткани. Рана уже сильно гноилась».

Слонёнка назвали Фахсай – это самка. Её нашли местные жители. Они же вызвали помощь. Сколько времени Фахсай провела в ловушке охотника, неизвестно.

[Падет Сиридумронг, ветеринар]:
«Мне её очень жалко. Я прошу людей не использовать ловушки и силки, потому что это очень жестокий способ охоты. Это страшно не только для слонов, но и для других животных, таких как олени. Они месяцами страдают от травм и медленно умирают».

Слонёнка пока привезли в тропический парк Нонг Нуч. Здесь есть слонихи, которые могут кормить Фахсай молоком. Её ждёт ещё одна операция – надо удалить оставшиеся осколки. Когда малышка выздоровеет, ей найдут приёмную маму-слониху.
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