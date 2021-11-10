В Уэльсе спасли спелеолога, который на два дня застрял в пещере

[Стив Томас, спасатель]:

«Просто потрясающе. Для любого из наших спасателей это самая масштабная операция».

А ещё – одна из самых сложных и продолжительных в британских пещерах. Но всё закончилось хорошо. В Уэльсе удалось спасти спелеотуриста, который упал на дно пещеры с 15-метровой высоты.

Мужчина повредил позвоночник. Его пытались вытащить двое суток. Участвовало 250 человек. Кое-где тоннели были затоплены, но в итоге всё получилось.

У 46-летнего спелеолога много телесных повреждений, но он в сознании.

[Гари Эванс, спасатель]:

«Учитывая, как долго он пробыл в пещере и как долго был на носилках, у него всё хорошо. <…> По дороге он общался с врачами».

Этот комплекс пещер находится в национальном парке в графстве Поуис. Он очень популярен у спелеологов, и пускают туда только опытных. Самая низкая точка – на глубине почти 300 метров. Тоннели тянутся более чем на 60 километров.

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