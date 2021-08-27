Каналы Сочимилько в Мехико очищают пузырьками воздуха

Обычные пузырьки воздуха способны очистить от загрязнения каналы Сочимилько в Мехико. Так считают мексиканские учёные. Они..

[Рефухио Родригес Васкес, исследователь]:

«Флора и фауна также получают пользу, поскольку в воде больше кислорода. Кроме того, мы не дадим разрастаться кувшинкам и четырёхлистному клеверу, потому что они препятствуют прохождению света и кислорода».

Обычные пузырьки воздуха способны очистить от загрязнения каналы Сочимилько в Мехико. Так считают мексиканские учёные. Они создали аппарат, который насыщает воду кислородом.

Каналы Сочимилько – популярное туристическое место. Они также известны плавучими островами – чинампами. Они появились здесь в XIV веке. Ацтеки возводили чинампы на остатках озера Тескоко и выращивали на них овощи и цветы. Эта традиция дошла до наших времён.

[Рефухио Родригес Васкес, исследователь]:

«Система очищает всё, включая воздух, воду и землю. Когда в почву поступает чистая вода, на ней вырастают овощи лучшего качества. Это касается всех культур, которые здесь выращивают фермеры. Они крупные производители овощей».

Аппараты работают от электричества, преобразованного из солнечной энергии. Устройство установили на двух мексиканских гондолах трахинерас – на таких здесь обычно катают туристов.

Такие же аппараты, возможно, будут применять и на других водных путях Мексики.

Каналы Сочимилько уже более 20 лет находятся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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