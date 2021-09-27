«Умная» трость для слепых, которая знает, когда приедет ваш автобус
Идя по парижскому тротуару, француженка Лоранс, слепая от рождения, может с лёгкостью обнаружить любое препятствие. Когда..
Дата загрузки: 2021-09-27
Женщина использует электронное устройство, разработанное французской компанией.
[Лоранс Жаме, слепая от рождения]:
«Если слышен звук справа, это означает, что препятствие находится справа. Если звук идёт спереди, значит препятствие передо мной. То есть я меняю направление в зависимости от того, что слышу».
Раньше Лоранс пользовалась обычной тростью. Говорит, что она тоже помогала, но не всегда.
[Лоранс Жаме, слепая от рождения]:
«Я часто ударялась руками, рёбрами или грудью о предметы, которые находятся на высоте. Нередко возвращалась домой с окровавленным лбом. С новой тростью стало лучше».
Разработчик устройства говорит, что главной его задачей было не перегружать пользователей информацией. То есть трость сообщает только о тех предметах, о которые действительно можно удариться или споткнуться.
По запросу устройство может выдать и другую полезную информацию.
[Лоранс Жаме, слепая от рождения]:
«Трость Rango сообщает, когда прибудет автобус и сколько нужно подождать. Без неё мне пришлось бы расспрашивать людей. Теперь же я могу сама узнать, когда мой автобус приедет».
Пока такими тростями пользуется около 400 жителей Франции. Ещё несколько устройств отправили в Швейцарию, Германию, Бельгию и Италию. Стоит оно около 2000 евро.
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