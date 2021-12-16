Мужчина получил сюрприз через 18 лет после доброго поступка ради жены

Эта история началась в 2001 году. Лоре, жене Уэсли Райана, был поставили диагноз рак. Медицинские счета росли с каждым днём.

Уэсли решил, что у него есть единственный выход: продать свой белый Ford Mustang GT 1993 года и оплатить лечение. Благодаря полученным средствам Лора продолжила лечение, и ей удалось победить болезнь.

Все члены семьи знали, как Уэсли дорожил машиной. Когда дети выросли, то стали откладывать деньги и искать этот Ford Mustang. Спустя 18 лет после продажи машины дети нашли её и купили. Семейную историю узнали в компании Ford Motor и решили отремонтировать автомобиль. Его не только починили, но и внесли улучшения. В компании сказали, что были вдохновлены поддержкой и любовью членов семьи друг к другу и их автомобилю.

Когда Уэсли увидел свой Ford Mustang во дворе дома, то не смог сдержать слёз. «Я даже не мечтал об этом. Это моя первая любовь, автомобильная… Чтобы она вернулась вот так. Это невероятно!» – сказал Уэсли. «Это всё ещё она, но у неё новое сердце», – добавил он. «У меня нет слов. Это прекрасно!»