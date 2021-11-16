Мода из отходов: индийский дизайнер шьёт одежду из выброшенной ткани
Ненужные обрезки ткани превращает в стильную одежду индийский модельер Крити Тула. Она собирает их на местных..
Дата загрузки: 2021-11-16
Ненужные обрезки ткани превращает в стильную одежду индийский модельер Крити Тула. Она собирает их на местных фабриках в Нью-Дели. Там бракуют материю даже с маленьким изъяном.
Зато в этой мастерской из отходов шьют рубашки, платья и сари.
[Мойн Ахмед, работник мастерской]:
«Иногда на ткани есть пятна и грязь, но мы решаем эту проблему. В итоге ткань превращается в красивую одежду, и люди её носят».
Производство из вторсырья помогает экономить ресурсы, а также – беречь природу. Основательница швейной мастерской говорит, что при окраске ткани используют химические вещества. Они попадают в сточные воды.
[Крити Тула, модельер]:
«Всё это попадает в пищевую цепочку и возвращается к нам. В итоге производство одежды загрязняет нашу еду, питьё и даже воздух».
Годовой оборот рынка одежды в мире составляет 2,4 триллиона долларов. По данным ООН, на эту индустрию приходится до 10% мировых выбросов углекислого газа. Это больше, чем производят самолёты и морские суда вместе взятые. Также швейные фабрики сбрасывают примерно 20% всех сточных вод на планете.
В Нью-Дели одежда из отходов поначалу не пользовалась спросом. Каждая вещь в этой мастерской стоит примерно 100 долларов. Многие считали цены слишком высокими для такой продукции.
Со временем модельер нашла своих покупателей-единомышленников, и теперь дела идут хорошо. Помимо одежды, здесь шьют мягкие игрушки, сумки и кошельки.
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