Мода из отходов: индийский дизайнер шьёт одежду из выброшенной ткани

Ненужные обрезки ткани превращает в стильную одежду индийский модельер Крити Тула. Она собирает их на местных..

Ненужные обрезки ткани превращает в стильную одежду индийский модельер Крити Тула. Она собирает их на местных фабриках в Нью-Дели. Там бракуют материю даже с маленьким изъяном.

Зато в этой мастерской из отходов шьют рубашки, платья и сари.

[Мойн Ахмед, работник мастерской]:

«Иногда на ткани есть пятна и грязь, но мы решаем эту проблему. В итоге ткань превращается в красивую одежду, и люди её носят».

Производство из вторсырья помогает экономить ресурсы, а также – беречь природу. Основательница швейной мастерской говорит, что при окраске ткани используют химические вещества. Они попадают в сточные воды.

[Крити Тула, модельер]:

«Всё это попадает в пищевую цепочку и возвращается к нам. В итоге производство одежды загрязняет нашу еду, питьё и даже воздух».

Годовой оборот рынка одежды в мире составляет 2,4 триллиона долларов. По данным ООН, на эту индустрию приходится до 10% мировых выбросов углекислого газа. Это больше, чем производят самолёты и морские суда вместе взятые. Также швейные фабрики сбрасывают примерно 20% всех сточных вод на планете.

В Нью-Дели одежда из отходов поначалу не пользовалась спросом. Каждая вещь в этой мастерской стоит примерно 100 долларов. Многие считали цены слишком высокими для такой продукции.

Со временем модельер нашла своих покупателей-единомышленников, и теперь дела идут хорошо. Помимо одежды, здесь шьют мягкие игрушки, сумки и кошельки.

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