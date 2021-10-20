Чаепитием в окружении роскоши заманивают публику в старинный театр в Лондоне

Супруга владельца старейшего театра Лондона приглашает любого почувствовать себя аристократом начала XIX века. В театральном кафе новая услуга – чаепитие в изысканной обстановке.

[Мадлен Ллойд Уэббер, супруга владельца театра]:

«Мы хотим установить высокую планку и превратить «Друри-Лейн» в первый в мире театр пятизвёздочного уровня. Наше чаепитие станет магнитом, который притягивает людей прийти до или после спектакля или даже просто так, чтобы попить чаю в этих прекрасных залах».

«Друри-Лейн» – старейший из постоянно действующих театров Великобритании. Ему уже почти 360 лет. Недавно его отремонтировали. На реставрацию потратили 70 миллионов евро.

Помимо роскошных интерьеров, в меню – изысканные десерты.

[Лили Джонс, владелица пекарни Lily Vanilli]:

«Я черпала вдохновение в роскошном стиле эпохи Регентства, а также – в невероятно великолепном убранстве Королевского театра на Друри-Лейн».

Лондонский Вест-Энд, где сосредоточена театральная и концертная жизнь города, сильно пострадал во время пандемии. За первый год эпидемии 165 театральных компаний в Великобритании потеряли почти 240 миллионов евро.

Однако эксперты смотрят в будущее с оптимизмом, хотя и осторожным. По их мнению, театрам нужно предлагать зрителям что-то новое.

[Мэтью Хемли, сотрудник газеты The Stage]:

«Театр «Друри-Лейн» – отличный пример. Руководство думает не только о спектаклях, но и о публике, которая хочет прийти и посмотреть на сам театр, выпить чаю, и посидеть на террасе. Поэтому сейчас надо хорошо продумывать то, что театр может предложить зрителям».

Первый театр «Друри-Лейн» был деревянным и сгорел. Потом его несколько раз отстраивали, последний раз – в 1812 году. Это здание сохранилось до наших времён.

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