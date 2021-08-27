Наводнения в Венесуэле: не менее 20 погибших

По меньшей мере, 20 человек стали жертвами наводнений на западе Венесуэлы. Сильные дожди вызвали оползни, реки вышли из берегов. Пострадал штат Мерида. [жительница Мериды]:«Никогда такого не видела и никому не пожелаю, оно было очень сильным. Тяжело психологически, много погибших. Их находят за городом, куда их унесла вода. Много жертв, много домов разрушено».

Жертв может стать ещё больше. 17 человек числятся пропавшими без вести. В некоторых районах не работает телефонная связь.

[житель Мериды]:«Я жил здесь. В понедельник ночью дом внезапно смыло дождём и оползнем. Наши чувства просто не описать словами. Я потерял троих членов семьи». [житель Мериды]:«Единственное, что я мог сделать – это бежать назад, там повыше. Оттуда я ничего не видел, потому что пытался спасти свою жизнь. Не было света. А когда всё успокоилось, я вышел и увидел разрушения в своём доме. Все вещи потеряны».

По данным властей, разрушено 1200 домов. В нескольких крупных городах нет электричества, поскольку вода повредила трансформаторы.

[жительница Мериды]:«Нам очень нужна любая помощь, в том числе охрана. Бандиты забирают последнее, что у нас осталось. Нам нужна питьевая вода, нужна еда. Нам нужна помощь, так не может продолжаться».

В целом от этого бедствия пострадало около 55 тысяч человек в 87 муниципалитетах Венесуэлы. Также повреждены дороги и мосты.

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