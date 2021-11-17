Наводнение в Канаде: эвакуации и первые жертвы

[жительница Мерритта]:

«Для нас это бедствие. На восстановление уйдут годы».

Бэйли живёт на западе Канады, в провинции Британская Колумбия. Из-за непогоды здесь уже несколько дней не прекращаются наводнения и сходят оползни.

Канадские СМИ сообщают, по меньшей мере, об одном погибшем. Кроме того, близ города Пембертон в 160 километрах от Ванкувера оползень смыл с дороги автомобили вместе с людьми. Сколько там пострадавших и есть ли жертвы, пока неизвестно.

В ряде районов Британской Колумбии за день выпало 20 сантиметров осадков. Это месячная норма.

В городе Мерритт в 200 километрах северо-восточнее Ванкувера предписали эвакуироваться всем жителям. Это около 8000 человек. В местной реке очень быстро поднялся уровень воды. Уехать успели не все. При этом выпал снег.

[жительница Мерритта]:

«Наш дом в порядке, мы в безопасности. Нам повезло, что мы немного выше затопленной зоны. Но дом моих тёти и дяди в воде. У моего кузена два дня назад родился ребёнок. Их дом полностью затоплен, им некуда возвращаться. Просто ждём, что будет дальше. Дети спрашивают. Много неопределённости и разрушений».

Ещё в нескольких городах объявили частичную эвакуацию.

Закрыты автодороги. Встало железнодорожное сообщение с портом Ванкувера – крупнейшим в стране. Через него ежедневно проходит грузов на сумму 440 миллионов долларов США. Канада также – один из крупнейших мировых экспортёров зерна. Из-за наводнений в порту начались перебои с поставкой пшеницы.

Также из соображений безопасности временно перекрыли газо- и нефтепроводы.

На заваленных грязью и мусором дорогах работают спасатели с собаками.

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