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Оползень в Колумбии: не менее 12 погибших

Оползень в Колумбии: не менее 12 погибших

[местный житель

Дата загрузки: 2021-11-03

[местный житель]:
«Там погиб мой друг».

Не менее 12 человек стали жертвами оползня в Колумбии. Трагедия произошла в сельском городке департамента Нариньо на юго-западе страны. Огромная масса камней и грязи сошла на жилые постройки. Два дома разрушены.

[местная жительница]:
«Сильно загрохотало. Мы не знали, в какую сторону бежать, потому что не знали, идёт ли он сюда. Было очень страшно».

На месте продолжают работать спасатели, волонтёры и сотрудники Красного Креста.

[Жадер Гавирия, глава спасательной команды]:
«Мы спасли 11 пострадавших, двое из них – в тяжёлом состоянии».

Сколько ещё людей может быть под завалами – неизвестно. Примерно 15 человек числятся пропавшими без вести.

По словам властей, оползень в Мальяме вызвали сильные дожди.
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