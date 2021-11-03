Оползень в Колумбии: не менее 12 погибших

[местный житель]:

«Там погиб мой друг».

Не менее 12 человек стали жертвами оползня в Колумбии. Трагедия произошла в сельском городке департамента Нариньо на юго-западе страны. Огромная масса камней и грязи сошла на жилые постройки. Два дома разрушены.

[местная жительница]:

«Сильно загрохотало. Мы не знали, в какую сторону бежать, потому что не знали, идёт ли он сюда. Было очень страшно».

На месте продолжают работать спасатели, волонтёры и сотрудники Красного Креста.

[Жадер Гавирия, глава спасательной команды]:

«Мы спасли 11 пострадавших, двое из них – в тяжёлом состоянии».

Сколько ещё людей может быть под завалами – неизвестно. Примерно 15 человек числятся пропавшими без вести.

По словам властей, оползень в Мальяме вызвали сильные дожди.

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