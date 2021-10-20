34 человека погибли от наводнений на севере Индии

Эта пара плывёт по затопленной улице на собственную свадьбу. Перенести нельзя. В Индии благоприятную для бракосочетания..

Эта пара плывёт по затопленной улице на собственную свадьбу. Перенести нельзя. В Индии благоприятную для бракосочетания дату выбирает астролог – сверяет гороскопы жениха и невесты.

[Радикха, мать жениха]:

«Мы запланировали свадьбу и проводим её в благоприятный день, несмотря на наводнение».

Но далеко не для всех индийцев эти дни – радостные. От наводнений, вызванных непрекращающимися дождями, страдают южные и северные штаты. В южной Керале погибло 22 человека, в северном Уттаракханде – 34.

Загублен урожай.

Главный министр штата Уттаракханд оценивает ситуацию с воздуха.

[Пушкар Сингх Дхами, главный министр штата Уттаракханд]:

«Наводнения принесли большие потери. Урожай уничтожен. У местных жителей уйма проблем, дороги затопило, мосты смыло. Погибло 34 человека, и мы стараемся по мере возможности нормализовать ситуацию».

В Индии две трети населения живут за счёт сельского хозяйства. В нынешнем бедствии многие потеряли домашний скот. Власти обещают помочь финансово.

В Керале открыли шлюзы переполненных водохранилищ. В поисково-спасательных операциях задействовали солдат и моряков.

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