Наводнения и оползни в Индии: более 20 погибших

Это последствия непрекращающихся дождей в Индии. В Штате Керала они вызвали наводнения и оползни. За выходные..

Это последствия непрекращающихся дождей в Индии. В Штате Керала они вызвали наводнения и оползни. За выходные погиб 21 человек.

Разбирать завалы спасателям помогают солдаты. Работы много.

[местный житель]:

«Вчера на холме за моей спиной было четыре оползня. Всё сползло вниз вместе с водой. Пострадали магазины, пять полностью смыло».

Сильно пострадали округа Коттаям и Идукки. Есть пропавшие без вести.

[Джаяссри, сотрудница районного магистрата в Коттаяме]:

«У нас числились пропавшими без вести 13 человек. Тела троих нашли вчера и девятерых – сегодня».

Напомним, штат Керала сильно пострадал от наводнения в 2018 году. Тогда погибло не менее 400 человек, 200 тысяч были вынуждены покинуть дома.

Сезон дождей для Индии очень важен. В стране живёт миллиард 300 тысяч человек, и две трети из них напрямую зависят от сельского хозяйства. В то же время сильные ливни ежегодно приводят к десяткам, а то и сотням смертей, а также способствуют распространению инфекционных заболеваний.

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