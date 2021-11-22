Наводнение в Колумбии: страдают тысячи семей
Тысячи семей бегут от наводнения в Колумбии. На западе страны реки вышли из берегов после сильных..
Дата загрузки: 2021-11-22
Тысячи семей бегут от наводнения в Колумбии. На западе страны реки вышли из берегов после сильных ливней.
Большая вода отрезала людей от внешнего мира. Многим остаётся только забираться повыше.
[местная жительница]:
«Сидим здесь, потому что всё вымокло. Мы потеряли почти всё, и вот теперь страдаем здесь».
Как сообщают местные СМИ, в городе Медио-Баудо от наводнений пострадало 3600 семей.
[Фреди Рамирес, мэр Медио-Баудо]:
«В нашем муниципалитете затоплено 22 общины – африканские и индейские».
О человеческих жертвах пока не сообщается, но люди лишились имущества, уничтожен урожай.
Прогноз погоды неутешительный: дождь продолжает идти. Власти Колумбии планируют провести экстренное заседание, на котором обсудят меры помощи.
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