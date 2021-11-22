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Наводнение в Колумбии: страдают тысячи семей

Наводнение в Колумбии: страдают тысячи семей

Тысячи семей бегут от наводнения в Колумбии. На западе страны реки вышли из берегов после сильных..

Дата загрузки: 2021-11-22

Тысячи семей бегут от наводнения в Колумбии. На западе страны реки вышли из берегов после сильных ливней.

Большая вода отрезала людей от внешнего мира. Многим остаётся только забираться повыше.

[местная жительница]:
«Сидим здесь, потому что всё вымокло. Мы потеряли почти всё, и вот теперь страдаем здесь».

Как сообщают местные СМИ, в городе Медио-Баудо от наводнений пострадало 3600 семей.

[Фреди Рамирес, мэр Медио-Баудо]:
«В нашем муниципалитете затоплено 22 общины – африканские и индейские».

О человеческих жертвах пока не сообщается, но люди лишились имущества, уничтожен урожай.

Прогноз погоды неутешительный: дождь продолжает идти. Власти Колумбии планируют провести экстренное заседание, на котором обсудят меры помощи.
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