В США началась охота на «шершней-убийц»
Охота на «шершней-убийц» началась в штате Вашингтон в США. Специалисты уничтожили первое в этом году гнездо..
Дата загрузки: 2021-08-27
С помощью пылесоса отловили 113 рабочих шершней, а также извлекли примерно полторы тысячи насекомых на различных стадиях развития. Потом поблизости поймали ещё 67.
[Свен Шпичигер, сотрудник Управления сельского хозяйства штата]:
«В штате Вашингтон всех шершней мы находили на сухих или засыхающих ольховых деревьях. В этот раз гнездо обнаружили у основания сильно сгнившей ольхи».
Некоторых шершней отправят в Министерство сельского хозяйства США для исследований. Остальных уничтожат.
Обнаружить гнездо помогают пойманные шершни. К ним прикрепляют крохотный радиопередатчик и отпускают. Так насекомые приводят людей к своему жилищу. Дерево с гнездом обворачивают плёнкой, потом колотят по нему палкой. Вылетающих шершней ловят пылесосом.
[Паул ван Вестендорп, пчеловод из Канады]:
«Мы советуем людям, незнакомым с поведением перепончатокрылых, не участвовать в уничтожении этих очень грозных противников. Азиатский гигантский шершень – самый крупный в мире. Он может нанести серьёзный вред человеку, который не знаком с его поведением. Мы настоятельно советуем связываться с властями, если вы предполагаете, что нашли гнездо шершней».
Азиатские шершни вырастают в длину до пяти сантиметров. Размах крыльев – семь с половиной сантиметров. Жало – почти шесть миллиметров. У этих насекомых очень токсичный яд, способный убить человека.
Однако во время охоты шершни используют крупные челюсти. С их помощью могут за несколько часов уничтожить целую семью медоносных пчёл. После этого они занимают улей и кормят молодыми насекомыми своё потомство. Всё это – огромная угроза пчеловодству.
Осенью 2019 года «шершней-убийц» впервые заметили в канадской провинции Британская Колумбия. Через несколько месяцев их обнаружили в американском штате Вашингтон. Предполагают, что их могли завезти в Северную Америку на грузовых кораблях.
Охота на шершней в США продлится до конца осени.
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