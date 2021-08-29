Морковь: польза и вред

Морковь – это корнеплод, который относится к овощам. Считается, что впервые был выращен в Афганистане примерно в 900 году нашей эры. Самый известный цвет моркови – оранжевый. Но она также бывает фиолетовой, жёлтой, красной и даже белой.

Первые сорта моркови были фиолетового или жёлтого цвета. Оранжевая морковь выведена в Центральной Европе в ХV-XVI вв.

Вкус овоща может немного отличаться в зависимости от цвета, размера и места выращивания. Сахар, содержащийся в моркови, придает ей слегка сладковатый вкус, но овощ может иметь и горьковатый привкус.

Питательные свойства моркови

В 100 г моркови содержится:

25 калорий

6 граммов углеводов

2 грамма клетчатки

3 грамма сахара

0,5 грамма белка

А также:

73% суточной потребности в витамине А

9% дневной нормы витамина К

8% дневной нормы калия и клетчатки

5% дневной нормы витамина С

2% дневной нормы кальция и железа

Польза моркови для здоровья

Морковь содержит большое количество антиоксидантов и обладает многими полезными свойствами.

Польза для глаз

Морковь богата бета-каротином – соединением, которое организм превращает в витамин А, что помогает сохранить хорошее зрение. Бета-каротин также защищает глаза от солнца и снижает вероятность развития катаракты и других заболеваний глаз.

В жёлтой моркови содержится лютеин, который также полезен для глаз. Исследования показали, что корнеплод помогает предотвратить возрастную макулярную дегенерацию.

Снижает риск развития рака

Доказано, что антиоксиданты устраняют вредные свободные радикалы в организме, снижая риск заболевания раком. Два основных типа антиоксидантов в моркови – это каротиноиды и антоцианы. Каротиноиды придают моркови оранжевый и жёлтый цвета, а антоцианы отвечают за красный и фиолетовый цвета.

Польза для сердца

Все антиоксиданты, которые содержатся в моркови, полезны для сердца. Кроме того, калий стабилизирует кровяное давление. Ещё в корнеплоде есть клетчатка, которая помогает поддерживать нормальный вес и снижает вероятность сердечных заболеваний.

В красной моркови также содержится ликопин, который снижает риск сердечных заболеваний.

Укрепляет иммунную систему

Витамин С, содержащийся в моркови, способствует выработки антител, которые защищают иммунную систему. Витамин С также помогает организму усваивать железо.

Помогает при запорах

В сырой моркови содержится много клетчатки, которая помогает нормальной работе кишечника.

Польза при диабете

Больным с диабетом рекомендуется есть некрахмалистые овощи, в том числе и морковь. Содержащаяся в моркови клетчатка поддерживает в норме уровень сахара в крови. Кроме того, она богата витамином А и бета-каротином, которые могут снизить риск развития диабета.

Укрепляет кости

Морковь содержит кальций и витамин К, которые важны для здоровья костей.

Вред от моркови

При чрезмерном употреблении бета-каротина кожа может стать оранжево-жёлтой. Это состояние называется каротинемией. Оно относительно безвредно и обычно поддаётся лечению. Но в крайних случаях может помешать усвоению витамина А и повлиять на зрение, кости, кожу, обмен веществ или иммунную систему.

У некоторых людей употребление моркови может вызвать зуд в ротовой полости. Это называется синдромом оральной аллергии. Организм реагирует на белки, содержащиеся в некоторых фруктах и овощах, как на аллергию от пыльцы. Этого можно избежать, если морковь прошла термообработку.

Как готовить морковь

Морковь можно использовать в вегетарианских, кето- и палео- диетах.

Нарезанную брусочками морковь можно есть с хумусом или соусом на основе йогурта. Если вам не нравится хрустящая морковь, вы можете приготовить её на пару, отварить или запечь и подать в качестве гарнира. Она хорошо подходит к солёным блюдам, а также тушёной говядине и жаркому.