В Бельгии испытывают лекарство от COVID-19, сделанное на основе антител ламы
Эта лама по кличке Зима, возможно, перевернёт страницу истории в борьбе с коронавирусом. Бельгийские учёные из..
Дата загрузки: 2021-08-30
Ещё 30 лет назад исследователи обнаружили уникальную способность млекопитающих из семейства верблюдовых вырабатывать антитела наноразмерного масштаба.
[Нико Каллеварт, учёный-биотехнолог]:
«У лам есть особый второй вид антител, которых нет у людей. Это маленькие антитела из тяжёлых цепей. Они намного проще человеческих. Поэтому можно взять небольшой фрагмент этого белка и легко склеить его с другими белками. Это похоже на строительство из конструктора лего».
Крохотные антитела легко проникают туда, куда сложно добраться обычным антителам. Они крепко связываются с белковыми шипами вируса, не давая ему проникать в клетки организма.
Новое лекарство испытывают на добровольцах. Это и здоровые люди, и пациенты с «ковидом».
[Ксавье Сален, учёный-биотехнолог]:
«Первая цель – проверить, действует ли лекарство на людей так же, как на мышей и хомяков. Также мы сможем понять, какая доза нужна для лечения людей. Мы провели успешный эксперимент в лаборатории. Теперь надо доказать, что это сработает на людях».
Учёные говорят, что в случае успеха лекарство поможет людям с ослабленным иммунитетом не заразиться коронавирусом. Также оно сможет облегчать течение болезни. При этом препарат эффективно противостоит мутировавшим штаммам коронавируса, которые известны в настоящее время.
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