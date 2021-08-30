В Бельгии испытывают лекарство от COVID-19, сделанное на основе антител ламы

Эта лама по кличке Зима, возможно, перевернёт страницу истории в борьбе с коронавирусом. Бельгийские учёные из..

Эта лама по кличке Зима, возможно, перевернёт страницу истории в борьбе с коронавирусом. Бельгийские учёные из Гентского университета создали лекарство от COVID-19 на основе антител, полученных из крови этого южноамериканского животного. Сейчас они начали клинические испытания на людях.

Ещё 30 лет назад исследователи обнаружили уникальную способность млекопитающих из семейства верблюдовых вырабатывать антитела наноразмерного масштаба.

[Нико Каллеварт, учёный-биотехнолог]:

«У лам есть особый второй вид антител, которых нет у людей. Это маленькие антитела из тяжёлых цепей. Они намного проще человеческих. Поэтому можно взять небольшой фрагмент этого белка и легко склеить его с другими белками. Это похоже на строительство из конструктора лего».

Крохотные антитела легко проникают туда, куда сложно добраться обычным антителам. Они крепко связываются с белковыми шипами вируса, не давая ему проникать в клетки организма.

Новое лекарство испытывают на добровольцах. Это и здоровые люди, и пациенты с «ковидом».

[Ксавье Сален, учёный-биотехнолог]:

«Первая цель – проверить, действует ли лекарство на людей так же, как на мышей и хомяков. Также мы сможем понять, какая доза нужна для лечения людей. Мы провели успешный эксперимент в лаборатории. Теперь надо доказать, что это сработает на людях».

Учёные говорят, что в случае успеха лекарство поможет людям с ослабленным иммунитетом не заразиться коронавирусом. Также оно сможет облегчать течение болезни. При этом препарат эффективно противостоит мутировавшим штаммам коронавируса, которые известны в настоящее время.

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