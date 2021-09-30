Растительное молоко: польза для здоровья

Растительное молоко может обогатить рацион и подойдёт для любителей инновационных ингредиентов в пище. Cуществует огромное число вариантов растительного молока. В этот продукт можно превратить буквально всё. Для этого подойдут зёрна, семена и орехи. При этом растительное молоко можно использовать так же, как и коровье, добавляя в кофе, смузи и каши.

Причины перехода с коровьего молока на растительное

Непереносимость лактозы

Аллергия на молоко

Не нравится вкус молока

Вегетарианская диета или образ жизни

Болезнь Крона, колит или воспаление кишечника

Возможность наличия в молоке антибиотиков, пестицидов или гормонов

Этические проблемы

Сравним состав коровьего молока и растительного

Сравним состав 250 г цельного жирного коровьего молока с разными видами растительного (овсяного, фундучного, конопляного, кокосового, кешью, миндального, соевого, рисового, горохового, льняного).

Овсяное молоко содержит почти столько же калорий, сколько и коровье (130 против 148). Миндальное, рисовое, кокосовое, конопляное и молоко кешью содержат меньше калорий.

Массовая доля жира в них составляет 25-63% по сравнению с коровьим, за исключением конопляного (8 г).

Все они содержат меньше сахара (<3 г), за исключением овса и фундука (17 г и 13 г против 12 г).

Все они содержат меньше белка, за исключением сои, гороха и льняного семени (9 г, 8 г и 8 г соответственно против 8 г).

Количество натрия сопоставимо с коровьим, за исключением кокосового, в котором его значительно меньше (15 мг против 105 мг).

Гороховое белковое молоко содержит больше калия, чем коровье (450 против 322 мг); соевое (390 мг).

Миндальное, гороховое и льняное молоко содержат больше кальция, чем коровье молоко (560, 560, 450 мг против 425 мг).

Альтернативные молочные продукты содержат меньше калорий, меньше жира (кроме кокосового молока), больше воды, меньше белка (кроме соевого). Некоторые из них обогащены витаминами и питательными веществами, которых нет в молоке.

Что такое напитки на растительной основе?

Это соки или коктейли, приготовленные из продуктов растительного происхождения (зерновых, бобовых, орехов и семян).

Существует огромное разнообразие растительных напитков, которые можно приготовить из сои, миндаля, грецких орехов, кунжута, киноа, риса, семян подсолнечника, овса, фундука, чуфы и др. Растительные напитки намного слаще и жиже, чем молочные, и легче для пищеварительной системы. Для приготовления молочного растительного напитка дома вам понадобятся: блендер, вода, семена и фильтр-мешочек (можно использовать марлю).

Как приготовить ореховое молоко в домашних условиях?

Рецепт миндального молока

Для приготовления 1 литра:

Возьмите 100 г миндаля (для разной консистенции просто добавьте больше или меньше миндаля) и 1 литр воды.

Положите миндаль в блендер, налейте воду, чтобы она только покрывала миндаль, и добавьте подсластитель (финики, кишмиш, кокос, бананы, инжир, сироп агавы, рисовый сироп, стевию…). Хорошо взбейте блендером,до получения однородной массы.

Добавьте оставшуюся воду и снова смешайте. Оставьте на 2 минуты до оседания смеси. Процедите её через фильтр-мешочек для орехового молока. После процеживания хорошо отожмите мешочек.

Оставшуюся в пакете миндальную смесь не выбрасывайте. Её можно добавлять в блюда, чтобы обогатить их клетчаткой и придать им пикантный вкус. Например, в овсяные или рисовые блинчики, вегетарианские сыры, майонезы, печенье, гамбургеры, пиццу и торт.

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Рекомендации:

Лучше предварительно замочить основной ингредиент примерно на 8 часов, а затем слить воду. Замачивание активизирует и увеличивает содержание некоторых минералов, включая кальций.

Перед употреблением рекомендуется встряхнуть растительное молоко, так как оно содержит осадок. Таким образом, оно дольше сохранится и вы получите максимум питательных веществ.

Поскольку растительные напитки на 100% натуральные и не содержат консервантов, их срок годности ограничен. В среднем составляет 2-3 дня.

Если вы хотите купить растительное молоко в магазине, то найдите то, которое подходит вам по цене. Оно должно быть не приторным с важными для вас питательными веществами и с минимумом загустителей.