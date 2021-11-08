Гречневая диета: как похудеть быстро

Если вы хотите быстро сбросить лишние килограммы, то гречневая диета – то, что нужно! Результат очевиден уже через две недели. Попробовавшие диету говорят, что похудели за две недели на 9 кг.

Существует много различных диет для похудения, и почти в каждой говорится, что нужно сократить количество калорий. Эта диета подходит только в том случае, если вы хотите быстро сбросить вес без физических упражнений. В течение двух недель можно есть столько гречки, сколько хотите, чтобы чувствовать сытость. Можно к каше добавлять кефир.

Почему гречка?

Эта крупа – источник витаминов группы В и минеральных веществ: фосфора, калия, марганца, кальция, железа, магния. Содержит белок. Обладает высокой питательной ценностью.

Почему кефир?

Кефир богат пробиотиками, которые улучшают биологическую активность микрофлоры кишечника. Кефир способствует детоксикации и улучшает усвоение лактозы.

Содержит большое количество кальция, магния, биотина, витамина B12 и многих других витаминов. Он низкокалорийный и даёт чувство насыщения. Отлично подходит для похудения.

Способ приготовления

Процесс приготовления гречки начните накануне вечером. Положите крупу в миску и залейте кипятком. К утру гречка впитает воду и будет готова к употреблению.

Вам потребуется:

1 стакан гречневой крупы

2 стакана кипятка

Начните с полстакана гречки, и если вам нужно больше, чтобы чувствовать сытость, то просто добавьте ещё. В день разрешается употреблять 1 литр кефира, можно заливать им кашу. План диеты строгий.

Также употребляйте две порции овощей в день. Например, морковь, огурец, помидор, зелёный салат. Можно брать и другие овощи – большинство овощей низкокалорийные. Если хочется сладкого, то можно съесть сухофрукты, например, финики.

Можно включить в свой рацион свежие фрукты, делать смузи или лимонный напиток (вода и лимон). Во время диеты пейте больше воды, исключите соль и сахар.

Поскольку это малокалорийная диета, то лучше проконсультируйтесь с врачом.