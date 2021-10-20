Черноплодная рябина: суперфрукт для здоровья

Черноплодная рябина или арония черноплодная – самый мощный природный антиоксидант. Антиоксиданты – это химические соединения и витамины Е и С, содержащиеся в продуктах питания. Они защищают клетки организма от разрушительного окисления свободными радикалами.

Накопление свободных радикалов может вызвать окислительный стресс, что приводит к хроническим заболеваниям, а также болезням сердца и раку.

Ягоды содержат мало сахара и много полезных питательных веществ, таких как кверцетин, хиник, минералы и витамины.

Также в них самый высокий уровень антоцианов (пигмент в ягодах, который придаёт им фиолетово-чёрный цвет) и проантоцианидинов (супер-антиоксидантов растительного происхождения). Наукой доказано, что продукты с высоким содержанием антоцианов защищают Снижает уровень С-реактивного белка плазмы крови (его концентрация повышается при воспалении)

Улучшает кровообращение за счёт укрепления стенок

Улучшает работу кровеносной, дыхательной и пищеварительной систем

Защищает сердце от повреждения клеточных мембран и фрагментации ДНК

Защищает печень от химического повреждения

Улучшает общее самочувствие

Высокое содержание антиоксидантов и низкое содержание сахара придают ягодам терпкий вкус. Поэтому их можно использовать в качестве полезного дополнения в еде. Существует множество рецептов. Ягоды черноплодной рябины или сок можно сочетать с ананасом, яблоками или клубникой для приготовления напитков. Сок добавлять в кексы, торты и пироги и любую другую выпечку. Варить джемы и желе. Ягоды также можно принимать в качестве добавки в виде порошка или капсул, рекомендации дозировкам зависят от изготовителя. Обычно берут чайную ложка порошка из ягод на стакан сока, йогурта или смузи.

Рецепт смузи:

2 чайные ложки концентрата аронии или 100 г замороженных ягод

1 стакан гранатового сока

1 банан

100 г обезжиренного творога

полстакана воды

Как хранить ягоды

Свежие, спелые плоды хранят в прохладном месте при температуре не выше 5 градусов Цельсия, вдали от прямых солнечных лучей. Срок хранения до двух месяцев. Ягоды можно высушить.