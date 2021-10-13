Рим избавляют от кабанов

Эту разъярённую самку кабана отловили в нескольких километрах от Рима. Такие дикие гости в последние годы..

Эту разъярённую самку кабана отловили в нескольких километрах от Рима. Такие дикие гости в последние годы часто наведываются в пригород итальянской столицы. Их привлекают переполненные мусорные баки. Местные жители напуганы, а родители боятся отпускать детей одних в школу.

Кабаны плодятся быстро, и власти распорядились ежегодно отлавливать 1000 животных.

[Стефано Казини, лесничий]:

«Если не уменьшить (численность кабанов), то их будет всё больше, и территории леса им не хватит. Тогда они отправятся в город, а это может быть опасно. На улицах они могут столкнуться с машинами и могут угрожать горожанам. Кроме того, кабаны переносят болезни и могут заразить людей».

Кабанов отлавливают с помощью клеток, которые расставляют в лесопарковой зоне.

[Маурицио Губбьотти, глава организации RomaNatura]:

«Мы устанавливаем клетки и несколько дней оставляем в них еду, чтобы животное привыкло находить там пищу. Если кабан полностью заходит в клетку, она закрывается, и животное поймано».

Отловленных кабанов сдают на скотобойню. Специалисты говорят, что эти меры необходимы. Рядом с Римом мало волков, поэтому контролировать популяцию естественным образом не получается.

Программа отлова животных действует с 2018 года.

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