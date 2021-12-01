Андского кондора вернули в дикую природу после долгого лечения

Словно медлит улететь от своих спасителей. Кондор по кличке Синчи в раздумье кружит по земле. Потом..

Словно медлит улететь от своих спасителей. Кондор по кличке Синчи в раздумье кружит по земле. Потом недолго смотрит на горные просторы Андских Кордильер и взлетает. Теперь он в родной стихии.

Позади восемь месяцев лечения и реабилитации. Пернатого хищника нашли в апреле. Ещё чуть-чуть, и он бы умер. У него было тяжёлое отравление. Специалисты предполагают, что он питался мясом крупного рогатого скота, которое было чем-то обработано.

[Луис Фелипе Гонсалес, лесничий]:

«Это был долгий процесс, потому что отравление было очень сильным. Кондора вылечили, а потом он прошёл специальную реабилитацию в Лиме, чтобы его можно было вернуть в дикую природу».

Синчи – андский кондор. Эти пернатые обитают в Андах и на тихоокеанском побережье Южной Америки. Считаются самыми крупными летающими птицами Западного полушария.

В культуре многих андских народов кондор священен. Для индейцев он был олицетворением здоровья и силы, и его сравнивали с божеством Солнца.

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