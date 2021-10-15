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Владельцы британских свиноферм отчаянно просят выделить им рабочих-мигрантов

Владельцы британских свиноферм отчаянно просят выделить им рабочих-мигрантов

Две сестры, которые держат ферму на северо-востоке Англии, обратились к премьер-министру. Они призывают его ослабить визовые..

Дата загрузки: 2021-10-15

Две сестры, которые держат ферму на северо-востоке Англии, обратились к премьер-министру. Они призывают его ослабить визовые ограничения для мясников. В противном случае говорят, что свиная индустрия треснет под весом слишком откормленных животных.

[Кейт Морган, фермер]:
«Нам дополнительно нужно ухаживать за пятью тысячами свиней. Это происходит из-за нехватки рабочих»

Фермеры по всей Великобритании жалуются, что «брексит» и COVID лишили их рабочих-мигрантов из Восточной Европы. Теперь некому забивать животных и работать мясниками.

Свиньи накапливаются. Они едят дополнительный корм, который тоже подорожал, и продолжают набирать вес. Когда он достигнет критической массы, скотобойни начнут брать за них дополнительную плату, потому что их сложнее умертвить.

[Вики Скотт, фермер]:
«Это давление, какого раньше мы не испытывали. Эмоционально это истощает, физически – невыносимо. Ситуация очень плохая. Индустрия разведения свиней в бедственном положении, нам нужна помощь».

Сёстры призывают премьера создать условия для въезда мигрантов.

[Вики Скотт, фермер]:
«Пожалуйста, ослабьте правила для виз. Нужна виза, которая действует хотя бы год».

Они также хотят, чтобы ослабили требования по уровню знания английского языка для мясников. Говорят, что для этой работы идеальный английский не требуется.
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