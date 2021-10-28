Животные гибнут под колёсами: жители Тасмании нашли выход
Мёртвый валлаби на обочине оживлённой дороги в австралийской Тасмании. Зрелище привычное. Ежегодно на этом острове на..
Дата загрузки: 2021-10-28
[Алистер Хобдей, исследователь]:
«Я три года обследовал дороги. Как выяснилось, на дорогах Тасмании каждые три километра можно найти убитое животное».
Всё дело в окрасе животных и их размере. На дорогах их довольно сложно заметить.
[Алистер Хобдей, исследователь]:
«Например, тасманийский дьявол очень тёмный. Вы его не заметите, если едете быстрее 60 километров в час».
Больше всего животных гибнет на самых оживлённых трассах. К примеру, на дороге к югу от столицы штата – города Хобарта.
[Рут Уотерхаус, зоозащитница]:
«Думаю, всего около 44. Но кого-то могла пропустить».
Эта женщина занимается тем, что убирает с дороги тушки. Также оказывает помощь тем, кому удалось выжить.
[Рут Уотерхаус, зоозащитница]:
«Один друг сказал мне: «Рут, твоя дорога выглядит прекрасно, никто не погиб». А я ответила: «О нет, погибло много»».
Говорит, что местные жители начали устанавливать небольшие яркие знаки в тех местах, где были обнаружены мёртвые животные. Водители жалуются, что это их отвлекает, однако люди считают, что они работают.
[Рут Уотерхаус, зоозащитница]:
«Это яркое напоминание о том, что происходящее имеет последствия».
А местные власти считают, что главное – проводить обучение среди водителей.
[Роджер Йенш, министр по делам развития штата]:
«Нужно напоминать тасманийцам и гостям, что надо снижать скорость после захода солнца и до рассвета, или вообще не ездить в ночное время».
В местный заповедник дикой природы ежегодно поступает около 14 тысяч звонков с просьбами помочь пострадавшим диким животным. К сожалению, это число увеличивается на целую тысячу в год. Зоозащитники говорят, что единственный способ решить проблему – убедить людей ездить помедленнее.
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