Животные гибнут под колёсами: жители Тасмании нашли выход

Мёртвый валлаби на обочине оживлённой дороги в австралийской Тасмании. Зрелище привычное. Ежегодно на этом острове на..

[Алистер Хобдей, исследователь]:

«Я три года обследовал дороги. Как выяснилось, на дорогах Тасмании каждые три километра можно найти убитое животное».

Мёртвый валлаби на обочине оживлённой дороги в австралийской Тасмании. Зрелище привычное. Ежегодно на этом острове на трассах гибнет больше всего животных в мире – 400 тысяч. Это 45 каждый час.

Всё дело в окрасе животных и их размере. На дорогах их довольно сложно заметить.

[Алистер Хобдей, исследователь]:

«Например, тасманийский дьявол очень тёмный. Вы его не заметите, если едете быстрее 60 километров в час».

Больше всего животных гибнет на самых оживлённых трассах. К примеру, на дороге к югу от столицы штата – города Хобарта.

[Рут Уотерхаус, зоозащитница]:

«Думаю, всего около 44. Но кого-то могла пропустить».

Эта женщина занимается тем, что убирает с дороги тушки. Также оказывает помощь тем, кому удалось выжить.

[Рут Уотерхаус, зоозащитница]:

«Один друг сказал мне: «Рут, твоя дорога выглядит прекрасно, никто не погиб». А я ответила: «О нет, погибло много»».

Говорит, что местные жители начали устанавливать небольшие яркие знаки в тех местах, где были обнаружены мёртвые животные. Водители жалуются, что это их отвлекает, однако люди считают, что они работают.

[Рут Уотерхаус, зоозащитница]:

«Это яркое напоминание о том, что происходящее имеет последствия».

А местные власти считают, что главное – проводить обучение среди водителей.

[Роджер Йенш, министр по делам развития штата]:

«Нужно напоминать тасманийцам и гостям, что надо снижать скорость после захода солнца и до рассвета, или вообще не ездить в ночное время».

В местный заповедник дикой природы ежегодно поступает около 14 тысяч звонков с просьбами помочь пострадавшим диким животным. К сожалению, это число увеличивается на целую тысячу в год. Зоозащитники говорят, что единственный способ решить проблему – убедить людей ездить помедленнее.

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