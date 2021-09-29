Еда с неба: в Таиланде пострадавшим от наводнений помогают добровольцы на парапланах

В Таиланде сильное наводнение, и вот так здесь доставляют гуманитарную помощь в труднодоступные затопленные районы. Делают..

В Таиланде сильное наводнение, и вот так здесь доставляют гуманитарную помощь в труднодоступные затопленные районы. Делают это на мотопарапланах. Внизу ценный груз уже ждут местные жители.

С воздуха работают волонтёры тайской благотворительной организации. В команду входит 7-8 человек.

Наводнения в стране вызвал тропический шторм «Дианму». Погибли не менее шести человек, двое остаются пропавшими без вести. Пострадали почти 60 тысяч семей в 23 провинциях на севере и в центральной части Таиланда.

Департамент предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий страны выпустил предупреждение об опасности для районов вдоль реки Чаопхрайя, включая столицу Бангкок.

Волонтёры на мотопарапланах работают в провинции Сукхотхай. Затоплена бОльшая часть её территории, и ситуация хуже, чем в предыдущие годы.

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