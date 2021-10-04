Бизнес не выживет: жители севера Китая жалуются на отключения света

Работники фабрик на севере Китая говорят, что их бизнес не выживет, если власти продолжат отключения света...

Работники фабрик на севере Китая говорят, что их бизнес не выживет, если власти продолжат отключения света. В последние дни это стало очень большой проблемой для всего региона, поскольку не хватает угля для тепловых электростанций.

Перебои с электроэнергией – худшие за многие годы, особенно в провинциях Ляонин, Хэйлунцзян и Цзилинь. А там в целом проживает около 100 миллионов человек.

У Гао Лая – общественная прачечная в Шэньяне, столице провинции Ляонин. Говорит, что несёт большие убытки, поскольку приходится брать в аренду дизельный генератор.

[Гао Лай, владелец прачечной]:

«Потери, определённо, есть, я арендую генератор. Если честно, мы можем его себе позволить, но если это будет продолжаться долго, то расходы будут слишком большими, мы не выживем».

Ван Цзяньюнь управляет фабрикой, которая специализируется на обработке стали. Говорит, что если свет будут отключать часто, то его предприятие не сможет выпускать продукцию.

С прошлой недели более 100 компаний в сфере производства электронных компонентов и добычи золота сообщили о задержках в поставках из-за отключений света.

Перебои с электроэнергией начались из-за роста цен на уголь. А угольные ТЭС вырабатывают две трети всего электричества в Китае. При этом поставки сырья сократились, а спрос на него в промышленном секторе продолжает расти.

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