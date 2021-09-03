Как оставаться счастливым в старости, выяснили учёные

Старики, но не списаны со счетов. Эти теннисисты в прекрасной форме, поскольку занимаются любимым делом. 88-летний..

[Колин Уинн, житель Аделаиды]:

«Мне это очень нравится, я активен и могу поддерживать форму».

Старики, но не списаны со счетов. Эти теннисисты в прекрасной форме, поскольку занимаются любимым делом. 88-летний Колин Уинн – самый пожилой из них.

Но дело не только в физическом здоровье.

[Мойра Ньюман, жительница Аделаиды]:

«Это просто приятно. И главное – не воспринимать это всерьёз, а получать удовольствие. Думаю, это полезно и для сердца, и для души».

Учёные считают так же. Они во главе со специалистами Университета Флиндерса провели международные исследования, изучив жизнь и привычки 73 пожилых людей в возрасте около 90 лет.

Эксперты выяснили, что старые люди счастливее, когда занимаются чем-то важным для себя.

[Тим Виндзор, учёный]:

«Мы обнаружили, что у участников исследования очень хорошее эмоциональное состояние, если они делают что-то значимое».

Занятие может быть абсолютно любым. Например, 93-летняя Берил – уже полвека волонтёр в благотворительной организации. Отказываться от этой работы пока не хочет.

[Берил Уайлд, жительница Аделаиды]:

«Идти вперёд и делать. Не сдаваться, потому что я планирую пройти ещё немного».

При этом, по словам учёных, занятие или работа должны быть посильными для пожилых людей. Иначе эффект будет обратным. Но главный принцип счастливой старости – делать то, что любишь, так долго, как сможешь.

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