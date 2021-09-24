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Учёные раскрыли секреты строительства птичьих гнёзд

Учёные раскрыли секреты строительства птичьих гнёзд
Учёные раскрыли секреты строительства птичьих гнёзд

Орнитологи считали, что птицы строят гнёзда, используя выпавшие при линьке клочки шерсти животных. Но многочисленные видео с птицами, выдёргивающими шерсть у животных, заставили американских учёных заняться исследованием.

«Существует множество свидетельств того, что птицы используют шерсть животных в своих гнёздах», – сказал Генри Поллок, исследователь из Иллинойского университета. «Откуда берётся шерсть, до сих пор не изучалось», – добавил он.

88 2 - Учёные раскрыли секреты строительства птичьих гнёздПтицы выщипывают шерсть не только у домашних животных, но и у диких, включая даже дикобразов. Пернатые садились на спящих и бодрствующих животных и вырывали у них шерсть. Например, синица, порхая вокруг енота, умудрилась вырывать несколько пучков шерсти.

Исследователи назвали такое поведение птиц «клептотрихией», что в переводе с греческого означает «украденные волосы».

77 - Учёные раскрыли секреты строительства птичьих гнёздГенри Поллок предполагает, что шерсть живых животных помогает птицам защититься от хищников и паразитов, которые могут быть опасными для крошечных птенцов.
99 - Учёные раскрыли секреты строительства птичьих гнёздИсследовательская группа Поллока обнаружила, что выщипывание шерсти – обычное поведение птиц в более холодном климате. Вероятно, он нужен пернатым, чтобы утеплить гнездо.


«Неожиданные взаимодействия, подобные этим, напоминают нам, что животные демонстрируют все виды интересного и часто игнорируемого поведения, и важность тщательных наблюдений за природой, чтобы пролить свет на тонкости взаимодействия экологических сообществ», – сказал учёный.

 

 

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