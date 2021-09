Учёные раскрыли секреты строительства птичьих гнёзд

Орнитологи считали, что птицы строят гнёзда, используя выпавшие при линьке клочки шерсти животных. Но многочисленные видео с птицами, выдёргивающими шерсть у животных, заставили американских учёных заняться исследованием.



«Существует множество свидетельств того, что птицы используют шерсть животных в своих гнёздах», – сказал Генри Поллок, исследователь из Иллинойского университета. «Откуда берётся шерсть, до сих пор не изучалось», – добавил он.

Птицы выщипывают шерсть не только у домашних животных, но и у диких, включая даже дикобразов. Пернатые садились на спящих и бодрствующих животных и вырывали у них шерсть. Например, синица, порхая вокруг енота, умудрилась вырывать несколько пучков шерсти.



Исследователи назвали такое поведение птиц «клептотрихией», что в переводе с греческого означает «украденные волосы».

Генри Поллок предполагает, что шерсть живых животных помогает птицам защититься от хищников и паразитов, которые могут быть опасными для крошечных птенцов.

Исследовательская группа Поллока обнаружила, что выщипывание шерсти – обычное поведение птиц в более холодном климате. Вероятно, он нужен пернатым, чтобы утеплить гнездо.

