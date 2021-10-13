Не поддаётся старости: 81-летний японец стал скейтбордистом

81-летний японец Ёсио лихо съезжает с пандуса на скейтборде. Разучивать новые трюки для него стало страстью. В скейт-парк в Осаке он приходит уже два года – с тех пор как купил роликовую доску на распродаже.

[Ёсио Киносита, скейтбордист]:

«На рынке продавались невостребованные вещи с вокзала. Я случайно увидел скейтборд. Он стоил долларов семь, поэтому я купил его. Молодые люди катаются на скейтах, и я подумал, смогу ли, как они».

Сначала дедушка мог только стоять, держась за поручни. Постепенно научился ездить вверх-вниз по пандусам и разворачиваться на 180 градусов. Потом стал учиться у детей и подростков разным трюкам. Кататься приходит почти каждый день.

[Ёсио Киносита, скейтбордист]:

«Когда пожилые учатся чему-то новому, надо понемногу практиковаться каждый день, иначе быстро всё забудешь. Я думал, что смогу выполнить один трюк, которому научился вчера, но сегодня у меня опять не получилось. Пришлось учиться с начала».

О падениях и травмах дедушка-скейтбордист не думает. Считает, что его тренировки – лучшее лекарство от старости. Помимо занятий скейтбордингом, он ещё подрабатывает помощником на парковке для велосипедов.

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