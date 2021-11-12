Учёные вылечили от паралича мышь и теперь переходят к испытаниям на людях

Эта маленькая мышка стала надеждой для миллионов людей, страдающих от паралича. Американские учёные тестируют новое лекарство,..

Эта маленькая мышка стала надеждой для миллионов людей, страдающих от паралича. Американские учёные тестируют новое лекарство, которое, возможно, поможет тем, кто из-за травмы потерял подвижность конечностей.

На первом видео грызун бежит только за счёт передних лапок. А здесь мышь уже слегка отталкивается задними.

[Самуэль Ступп, исследователь]:

«Травма спинного мозга была серьезной проблемой для науки десятилетиями. Центральная нервная система, которая передаёт импульсы между мозгом и остальным телом, очень плохо восстанавливается после травмы».

Новый препарат представляет собой гель, который вводят в ткани вокруг спинного мозга. Он влияет на движение молекул, как бы заставляя их «танцевать». В результате им легче взаимодействовать с подвижными клеточными рецепторами.

Во время испытаний на животных гель дал результат уже после четырёх недель применения.

[Самуэль Ступп, исследователь]:

«Когда молекулы не двигались или двигались очень медленно, то они просто подёргивали конечностями, бегать не могли. Терапия осталась прежней, но мы на молекулярном уровне изменили структуру так, чтобы молекулы двигались активнее. После этого животные смогли двигаться».

Впрочем, это не единственное открытие в этой области. Так, немецкие учёные в этом году смогли вылечить паралич у мышей, введя в мозг специальный белок.

А учёные в Швейцарии разработали стимулятор спинного мозга, который вживляют в тело пациента. Он действует как мост, восстанавливая связь между мозгом и парализованными конечностями.

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