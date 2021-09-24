Как роботы ухаживают за грядками в Калифорнии

Калифорния по-прежнему изнывает от сильнейшей засухи. И компании Кремниевой долины ищут новые, более экономные способы выращивать..

Калифорния по-прежнему изнывает от сильнейшей засухи. И компании Кремниевой долины ищут новые, более экономные способы выращивать растения. Один из них – вот такой высокотехнологичный огород от разработчика Iron Ox.

Здесь гидропонные системы объединили с искусственным интеллектом и роботами. Инженеры говорят, что на такие грядки нужно на 90% меньше воды, чем на обычные сельхозполя. Они также используют на 90% меньше электричества, чем вертикальные фермы.

[Брендон Александер, глава компании-разработчика]:

«У нас есть датчики, которые подключаются к модулю и проверяют содержание азота, калия, фосфора, проверяют кислотность, а потом сообщают, чего не хватает, что нужно этому растению, чего мы не даём».

Площадь теплицы – примерно 1000 квадратных метров. Роботы перемещают поддоны с помощью камер и лидаров. Каждый содержит около 300 литров воды и 70 саженцев. Роботизированная рука периодически аккуратно поднимает растения, чтобы проверить состояние корней.

Любую неиспользованную воду можно вернуть обратно в систему. Это очень актуально в Калифорнии, где сельское хозяйство играет важнейшую роль для экономики.

Продукцию с этой фермы уже поставляют в магазины. Например, базилик покупает сеть Whole Foods. Здесь также выращивают клубнику, кинзу, петрушку и томаты.

Теперь компания планирует расширяться. Она уже строит теплицу в Техасе, где будет расположено 5400 модулей с растениями.

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