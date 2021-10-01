Как женщина позаботилась о черепахе, которая может её пережить

Джинне Смит подарили сусликовую черепаху на её первый юбилей в 1962 году. С тех пор они вместе около 60 лет.

Черепахе дали кличку Джордж. Девочка никогда не расставалась с экзотическим питомцем: сажала в корзину, катаясь на велосипеде, или брала с собой, уезжая из дома на каникулы.

Поступив в университет, Джинна взяла с собой и черепаху, та жила с ней в общежитии. В студенческие годы девушка встретила своего будущего мужа Кирби Смита. Полюбив девушку, ему пришлось полюбить и черепаху. Дети Джинны и Кирби тоже росли вместе с черепахой.

Сейчас Джинне около 70 лет, и Джордж по-прежнему рядом.