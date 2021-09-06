Посмотреть на акулу: как из опасности сделали преимущество

Большая белая акула грациозно рассекает прозрачную воду у побережья Кейп-Кода. Это популярный курорт в Массачусетсе...

Большая белая акула грациозно рассекает прозрачную воду у побережья Кейп-Кода. Это популярный курорт в Массачусетсе. И здесь решили превратить угрозу в преимущество.

Всего несколько лет назад здесь произошло два нападения акул на человека – впервые за десятки лет. Теперь туристов возят посмотреть на этих хищниц.

[Пенни Антоногу, туристка]:

«Я увидела около шести акул. Некоторые были длиной 2,5 метра, некоторые длиннее».

Прогулки на катерах для наблюдения за акулами предлагают многие компании.

[Майк Бозли, владелец туристической компании]:

«Эти путешествия помогают людям познакомиться с белыми акулами в дикой природе». [Майкл Симард, турист]:

«Я и не подозревал, насколько они грациозные. Просто плавают, не обращая ни на кого внимания. Они красивые».

Акул находят с воздуха. Потом направляют туда лодку с туристами. Удовольствие недешёвое. За одну трёхчасовую прогулку берут до 2500 долларов за лодку. Обычно в неё помещается не более шести человек.

Между тем, в последние недели на побережье Кейп-Кода закрыли десятки пляжей. Возле них в воде заметили белых акул на расстоянии до девяти метров от берега.

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