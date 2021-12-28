Редкая черепаха с эластичным панцирем оказалась на грани вымирания

Черепахи нежатся на солнце на одной из частных ферм в Кении. Этот вид называют эластичным, или..

Черепахи нежатся на солнце на одной из частных ферм в Кении. Этот вид называют эластичным, или плоскопанцирным. И он внесён в список находящихся на грани исчезновения.

Обычно у черепах тяжёлая и цельная броня. Но у этих наоборот – мягкая, подвижная и лёгкая. Угроз для них много: от потери мест обитания до браконьерства и вырубки лесов под сельское хозяйство.

[Патрик Омонди, глава Института дикой природы]:

«В некоторых странах Европы, в США плоскопанцирных черепах держат дома как питомцев. Поэтому их вывозят нелегально. Есть фермы по их разведению. Но некоторые люди вылавливают их в дикой природе. Так что браконьерство – одна из главных проблем».

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры запрещает торговать плоскопанцирными черепахами с 2019 года. Однако многие фермеры в Кении продолжают их разводить, присоединившись к правительственной программе по сохранению вида.

[Питер Маунду, фермер]:

«Годы идут, а эти животные по-прежнему будут на ферме. Эта ферма будет местом, где люди, которые никогда не видели плоскопанцирных черепах, смогут их увидеть».

Исследователи говорят, что эта работа очень важна.

[Джейкоб Мвити, исследователь]:

«Их нет больше нигде в мире, кроме Кении, Танзании и Замбии. Так что, даже чтобы показать их в зоопарках Европы, их нужно доставить только из этого региона. Больше неоткуда».

Эти черепахи достигают зрелости довольно медленно: за 5-9 лет. Самки откладывают всего одно или два яйца в год. А детёныши вылупляются через 4-6 месяцев.

Эти пресмыкающиеся обитают в скальных трещинах, и их можно назвать превосходными альпинистами.

И вместо того чтобы прятаться в своём панцире, эта черепаха предпочитает бежать, хотя и не очень быстро.

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