Как танцы помогают детям забыть об ужасах вулкана

Дети и их учитель хлопают в ладоши в такт музыке, топают ногами и улыбаются во весь..

Дети и их учитель хлопают в ладоши в такт музыке, топают ногами и улыбаются во весь рот.

Для них это способ на время забыть о тяжёлой реальности. В последние месяцы они живут вдали от дома из-за извержения вулкана Ньирагонго – одного из самых опасных в Африке. Вместе с семьями они бежали во временные лагеря.

Житель ДР Конго Бертин организовал танцевальную компанию, которая помогает забыть об ужасах стихийного бедствия.

[Бертин Касолене, организатор танцевальной школы]:

«Мы погружаем детей в танец, дарим им надежду и любовь после недавнего извержения Ньирагонго в городе Гома. Мы дарим им немного надежды. Мы показываем им, что танцы тоже важны в жизни».

По данным ООН, в результате извержения в мае около 30 человек погибли, а 3500 потеряли свои дома.

Сегодня тысячи живут в самодельных лагерях. Многие дети не ходят в школы и просто слоняются повсюду, не зная, чем заняться.

[Бертин Касолене, организатор танцевальной школы]:

«У этих детей есть надежды, у них большой потенциал. Просто нет того, кто бы их вёл, чтобы они смогли достичь своих целей и стать лучше».

Джанетт бежала от извержения вместе со своими девятью детьми. Говорит, что трое из них ходят на танцы, и она этому рада.

[Джанетт Кавуго, бежавшая от вулкана]:

«Мы, переселенцы, считаем, что это хорошо. Детей обучают этим танцам. Возможно, в будущем, это принесёт плоды».

Учителя также говорят, что танцы помогают детям пережить травму и стать спокойнее.

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