Погиб в зубах акулы: тело австралийского пловца так и не нашли

Больше не ищут. На юго-западном побережье Австралии прекратили поиски тела пловца, на которого напала акула. Пол..

Больше не ищут. На юго-западном побережье Австралии прекратили поиски тела пловца, на которого напала акула.

Пол Миллачип был на пляже с женой. Он по привычке отправился плавать, а супруга осталась на берегу.

[Тирл Миллачип, супруга погибшего]:«Мы ходили на пляж по 2-3 раза в неделю. Он сначала бегал, а потом плавал около километра. В этот раз он тоже собирался столько проплыть. А я зашла и сразу вышла, потому что не очень люблю холодную воду».

Район прочёсывали на катерах и вертолётах.

[Трой Дуглас, полицейский]:«В ходе сегодняшних поисков мы не смогли обнаружить никаких последствий атаки акулы. В итоге в четыре часа вечера поиски было решено прекратить».

Супруга погибшего говорит, что её муж любил активный отдых.

[Тирл Миллачип, супруга погибшего]:«Покойся с миром, Пол. Он умер, делая то, что любил больше всего в жизни. Он был прекрасным мужчиной, прекрасным отцом, и он любил заниматься спортом».

Австралия входит в список стран, где акулы нападают на людей чаще всего. В этом году зафиксировали уже 17 атак. Две закончились смертью. Такие трагедии также часто бывают в США.

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