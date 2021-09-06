ВОЗ: людей с деменцией в мире может стать 139 млн уже к 2050 году

К середине этого столетия больных слабоумием может стать 139 миллионов. Это почти как всё население России...

К середине этого столетия больных слабоумием может стать 139 миллионов. Это почти как всё население России. Об этом предупреждает ВОЗ.

Один из главных факторов – быстро стареющее население планеты. Также риск повышают сердечные приступы, травмы головного мозга или болезнь Альцгеймера.

[Катрин Шиэр, представительница ВОЗ]:

«Деменция возникает у пожилых. Но это не естественная или неизбежная часть биологического старения».

В ВОЗ считают, что слабоумие можно предотвратить.

[Тарун Дуа, представительница ВОЗ]:

«Например, есть здоровую пищу, отказаться от чрезмерного курения и употребления алкоголя, а также своевременно лечить гипертонию, диабет или депрессию. Это то, что мы можем сделать для здоровья нашего мозга и снижения когнитивного спада. Начинать можно в более молодом возрасте».

Слабоумие ухудшает память, ориентацию, способность к обучению, нарушает речь и мыслительную деятельность. Многие пациенты не могут выполнять даже базовые действия.

Сегодня от деменции в мире страдает 55 миллионов человек. Это в пять раз больше населения Москвы. И на борьбу с недугом ежегодно тратят триллион 300 миллиардов долларов.

При этом сегодня лишь четверть стран мира помогает больным деменцией и их семьям на государственном уровне.

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