Почему появляется боль в спине, и что с этим делать

Боль в спине превращается в эпидемию. Во время карантина многие сидят дома за компьютерами и меньше..

Боль в спине превращается в эпидемию. Во время карантина многие сидят дома за компьютерами и меньше двигаются. И проблема становится всё более явной. Например, в Великобритании это одна из самых распространённых причин недееспособности.

Недавно спину потянула и королева Елизавета II. После этого о проблемах с позвоночником заговорили громче.

Конечно, в случае с королевой всё можно списать на возраст. Но физиотерапевты отмечают, что боли в спине сейчас намного чаще появляются и у молодых.

[Либа Ширан, физиотерапевт]:

«Они становятся более частыми даже среди детей школьного возраста».

Если это растяжение, то обычно проходит само собой. Но как говорят специалисты, растяжение спины случается довольно редко.

[Либа Ширан, физиотерапевт]:

«Растяжение связок в позвоночнике может стать большой проблемой, но это не очень распространённое явление. <…> Гораздо более обременительная – боль, которая имеет тенденцию не уходить и становиться довольно стойкой».

При этом причин такой боли может быть очень много.

[Либа Ширан, физиотерапевт]:

«Это может быть невралгическая боль, которая распространяется вниз по ноге и поражает нерв. Может быть ноципластическая боль, которая по сути считается признаком поражения Центральной нервной системы. И часто существует комбинация всех этих факторов. Растяжение связок или тканевая патология в отдельности встречаются очень редко».

При болях в спине медики советуют сохранять активность и продолжать выполнять все повседневные дела. По их словам, это ключевая вещь, поскольку длительное бездействие может только усугубить боль.

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