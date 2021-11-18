Почему появляется боль в спине, и что с этим делать
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Дата загрузки: 2021-11-18
Недавно спину потянула и королева Елизавета II. После этого о проблемах с позвоночником заговорили громче.
Конечно, в случае с королевой всё можно списать на возраст. Но физиотерапевты отмечают, что боли в спине сейчас намного чаще появляются и у молодых.
[Либа Ширан, физиотерапевт]:
«Они становятся более частыми даже среди детей школьного возраста».
Если это растяжение, то обычно проходит само собой. Но как говорят специалисты, растяжение спины случается довольно редко.
[Либа Ширан, физиотерапевт]:
«Растяжение связок в позвоночнике может стать большой проблемой, но это не очень распространённое явление. <…> Гораздо более обременительная – боль, которая имеет тенденцию не уходить и становиться довольно стойкой».
При этом причин такой боли может быть очень много.
[Либа Ширан, физиотерапевт]:
«Это может быть невралгическая боль, которая распространяется вниз по ноге и поражает нерв. Может быть ноципластическая боль, которая по сути считается признаком поражения Центральной нервной системы. И часто существует комбинация всех этих факторов. Растяжение связок или тканевая патология в отдельности встречаются очень редко».
При болях в спине медики советуют сохранять активность и продолжать выполнять все повседневные дела. По их словам, это ключевая вещь, поскольку длительное бездействие может только усугубить боль.
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