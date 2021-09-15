Скрипка для бедных: как из ПВХ делают инструменты

Бразильский умелец Иван мастерит скрипки. Да не простые, а бюджетные. Из обычных водопроводных ПВХ-труб. Материал получил..

Бразильский умелец Иван мастерит скрипки. Да не простые, а бюджетные. Из обычных водопроводных ПВХ-труб.

Материал получил новое применение.

[Иван Да Силва Оливейра, мастер]:

«Этот процесс требует определённой работы и времени. Невозможно сделать инструмент из ПВХ быстро».

В Сан-Паулу десятки ребят получили возможность свободно иргать на этом уже не таком дорогостоящем инструменте.

[Иван Да Силва Оливейра, мастер]:

«Самое главное – донести музыку до всех слоёв населения, до всех людей».

Идея изготавливать скрипки из ПВХ родилась в 2018 году. Спрос на обычные инструменты был высоким, а получить их могли лишь те, кто найдёт спонсоров.

Но благодаря такой скрипке из переработанных материалов обучаться музыке смогло больше детей от 7 до 17 лет. Они даже создали целый оркестр.

[Габриель Сантуш Эспиноза, музыкант]:

«Это сенсация! Труба, по которой течёт вода, теперь несёт музыку и помогает людям, которые хотят научиться играть на скрипке».

Помимо скрипок, из ПВХ начали делать и виолончели.

[Рожерио Шуиндт, дирижёр]:

«Я считаю, что создание инструментов из ПВХ – это что-то волшебное. Это не просто кусок ПВХ. Он проходит через процесс резки, нагревания, формования, и в самом конце получается скрипка».

Обычная скрипка стоит около 150 долларов США. Цена инструмента, сделанного профессионалом, может превышать 1500 долларов. Ну а скрипка из ПВХ обойдётся в 57 долларов.

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