Скрипка для бедных: как из ПВХ делают инструменты
Бразильский умелец Иван мастерит скрипки. Да не простые, а бюджетные. Из обычных водопроводных ПВХ-труб. Материал получил..
Дата загрузки: 2021-09-15
Бразильский умелец Иван мастерит скрипки. Да не простые, а бюджетные. Из обычных водопроводных ПВХ-труб.
Материал получил новое применение.
[Иван Да Силва Оливейра, мастер]:
«Этот процесс требует определённой работы и времени. Невозможно сделать инструмент из ПВХ быстро».
В Сан-Паулу десятки ребят получили возможность свободно иргать на этом уже не таком дорогостоящем инструменте.
[Иван Да Силва Оливейра, мастер]:
«Самое главное – донести музыку до всех слоёв населения, до всех людей».
Идея изготавливать скрипки из ПВХ родилась в 2018 году. Спрос на обычные инструменты был высоким, а получить их могли лишь те, кто найдёт спонсоров.
Но благодаря такой скрипке из переработанных материалов обучаться музыке смогло больше детей от 7 до 17 лет. Они даже создали целый оркестр.
[Габриель Сантуш Эспиноза, музыкант]:
«Это сенсация! Труба, по которой течёт вода, теперь несёт музыку и помогает людям, которые хотят научиться играть на скрипке».
Помимо скрипок, из ПВХ начали делать и виолончели.
[Рожерио Шуиндт, дирижёр]:
«Я считаю, что создание инструментов из ПВХ – это что-то волшебное. Это не просто кусок ПВХ. Он проходит через процесс резки, нагревания, формования, и в самом конце получается скрипка».
Обычная скрипка стоит около 150 долларов США. Цена инструмента, сделанного профессионалом, может превышать 1500 долларов. Ну а скрипка из ПВХ обойдётся в 57 долларов.
Короткая ссылка на эту страницу: