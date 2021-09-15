Учёные начали гонку со временем, собирая древний лёд

Такие ледяные трубки под названием керны учёные собирают уже давно. Но теперь появилась проблема: ледники тают..

Такие ледяные трубки под названием керны учёные собирают уже давно. Но теперь появилась проблема: ледники тают быстрее, чем ожидалось. И исследователи начали гонку со временем.

Эта международная команда пыталась собрать образцы с ледника на швейцарско-итальянской границе. В 2018 году она исследовала хорошо сохранившееся место, на котором могли находиться самые древние на сегодняшний день ледники. Но два года спустя, когда они вернулись с буровой установкой, лёд уже растаял.

Образцы, которые удалось извлечь, доставляют в хранилища. Это, например, находится в Центре полярных и климатических исследований Берда в Университете штата Огайо, где работает гляциолог Лонни Томпсон.

[Лонни Томпсон, гляциолог]:

«В этой морозильной камере при температуре в минус 30°C у нас есть архив, который изучат будущие поколения. Они посмотрят на вещи, на которые мы не смотрели, например, на бактерии и вирусы, чёрный углерод или историю пожаров».

По данным ООН, почти все ледники в мире тают. С 2015 года они теряют в среднем 298 гигатонн льда в год. Для сравнения, одна гигатонна льда заполнит Центральный парк Нью-Йорка и будет иметь высоту более 300 метров.

[Лонни Томпсон, гляциолог]:

«Ледники и ледяные керны, вероятно, – один из лучших архивов нашего прошлого. <…> И, к сожалению, сейчас горные ледники находятся под угрозой, и эти записи исчезнут».

Теперь задача учёных – не только собрать образцы, но и придумать, где их хранить, поскольку места под ледяные керны остаётся всё меньше.

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