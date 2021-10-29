Дома из мусора: стройматериалы из пластика делают на Филиппинах

Вот такой простой, но всё же домик. Его построили из пластиковых отходов. Их собирают и перерабатывают..

[Эрика Рейес, директор компании Plastic Flamingo]:

«Экологичный стройматериал на 100% состоит из пластиковых отходов. Мы также добавляем красители. Эти доски не гниют, подкрашивать их не надо, и от них не будет заноз».

Вот такой простой, но всё же домик. Его построили из пластиковых отходов. Их собирают и перерабатывают на предприятии в Маниле – столице Филиппин.

Переработка пластика для сотрудников компании – это способ защитить океан от загрязнения. Примерно 80% всего пластика попадает в моря из азиатских рек, и треть этого объёма выбрасывают на Филиппинах.

Во время пандемии проблема обострилась. К обычному мусору добавились маски и перчатки. К тому же люди стали чаще заказывать товары через Интернет, а их оборачивают пузырчатой плёнкой. Её тоже потом выбрасывают.

[Эллисон Тан, сотрудница компании Plastic Flamingo]:

«Люди не знают, как утилизировать этот пластик и полиэтилен, куда его относить. Поэтому мы также даём им возможность передать отходы нашей компании, а не выбрасывать их на свалки или в океаны».

Компания за два года переработала 100 тонн пластиковых отходов. Из вторсырья отливают доски и столбы. Из этого материала можно делать ящики, ограждения и настилы, а также строить небольшие дома. Они могут стать временным убежищем для тех, кто потерял кров во время стихийных бедствий.

Короткая ссылка на эту страницу: