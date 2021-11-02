Скейтборды из вторсырья вдохновляют бразильцев беречь природу

Вот такие скейтборды из пластиковых крышек от бутылок делают в Рио-де-Жанейро. Предприятие работает в трущобе Росинья...

Вот такие скейтборды из пластиковых крышек от бутылок делают в Рио-де-Жанейро. Предприятие работает в трущобе Росинья. Его открыл канадский инженер Ариан Райегани.

[Ариан Райегани, глава компании Na Laje Designs]:

«У нас не фабрика по производству скейтбордов, а нечто большее. Мы хотим создать в Росинье инновационный центр для переработки отходов».

Большую часть вторсырья приносят местные жители. Крышки собирают, моют и сдают на переработку. Плата небольшая, но денег хватит на какие-нибудь продукты. Плюс вокруг становится чище.

[местная жительница]:

«Я с радостью помогаю переработке отходов. К тому же люди, которым я отдаю крышки, делают игрушки и дарят их детям».

На каждый скейтборд нужно полтора килограмма пластика, или 500 крышек. Сначала их измельчают, потом складывают в форму и отправляют в печь. На производство одного скейта уходит два часа.

[Ариан Райегани, глава компании Na Laje Designs]:

«Сегодня мы работаем с пластиком, но завтра хотим перерабатывать бумагу, металл, стекло и многое другое».

Росинья – самые известные и самые крупные трущобы Бразилии. По официальным данным, здесь живут более 60 тысяч человек. В реальности жителей может быть в три раза больше.

Райегани говорит, что в Росинье ежедневно выбрасывают 230 тонн мусора. Он проводит лекции в учебных заведениях и рассказывает молодёжи о том, как важно беречь природу. Канадский инженер также хочет вдохновить детей на поиски новых способов переработки отходов.

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