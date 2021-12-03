Картину, изображающую Иисуса с терновым венком на голове и ранами на руках, продадут более чем за..

Шедевр Боттичелли продадут более чем за $40 млн

Картину, изображающую Иисуса с терновым венком на голове и ранами на руках, продадут более чем за 40 миллионов долларов.

Один из поздних шедевров итальянского художника Сандро Боттичелли выставили на аукцион.

Картину «Муж скорбей» мастер эпохи Ренессанса написал примерно в конце XV – начале XVI века. Последние 60 лет она находилась в частной коллекции.

[Эдуарду Роберти, представитель аукционного дома Sotheby’s]:

«Мы видим большой сдвиг в художественном настроении. Здесь Искупитель изображён очень по-человечески – так, как его в конце жизни видел Боттичелли».

Самые известные произведения Боттичелли, такие как «Рождение Венеры», полны живых и красочных деталей.

Но по мере того как художник старел и погружался в веру, его стиль заметно менялся.

[Эдуарду Роберти, представитель аукционного дома Sotheby’s]:

«В более поздний период карьеры Боттичелли стал намного прямолинейнее. Он отошёл от придворной красоты раннего периода».

В прошлый раз эта картина ушла с молотка в 1963 году. Тогда её продали более чем за 13 тысяч долларов.

Аукцион Sotheby’s пройдёт в Нью-Йорке в январе.

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