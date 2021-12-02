В Аргентине мешки из полипропилена превращают в сумки и обувь

Стильные сумки из ненужных мешков. Аргентинские дизайнеры трудятся на благо природы. Три сестры из Буэнос-Айреса открыли..
Дата загрузки: 2021-12-02
«Для одной скважины используют от 30 до 40 тысяч тонн песка. Перевозят его в таких мешках. Использованную тару измельчают и сжигают».
Для перевозки 40 тысяч тонн песка используют примерно 26 тысяч мешков. Месторождение Вака-Муэрта, где добывают сланцевую нефть, занимает площадь в 30 тысяч квадратных километров – это как вся Бельгия. Так что сырья у швейной фабрики всегда много.
Дизайнерский проект не только спасает природу от загрязнения, но и даёт работу аргентинцам.[Орнелла Басилотта, совладелица швейной компании]:
«40 семей участвуют в производственной цепочке. Мы переработали 9300 метров полипропиленовой мешковины. Если бы её сожгли, понадобилось бы 1100 деревьев, чтобы поглотить углекислый газ».
Пока швейная фабрика успевает перерабатывать только 10% всех мешков, которые используют нефтяные компании. Однако сестры планируют расширять производство. Их фирма помимо сумок выпускает кошельки и обувь. Кроме мешков также в дело идут кожаные отходы.
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