Стильные сумки из ненужных мешков. Аргентинские дизайнеры трудятся на благо природы. Три сестры из Буэнос-Айреса открыли..

В Аргентине мешки из полипропилена превращают в сумки и обувь

Стильные сумки из ненужных мешков. Аргентинские дизайнеры трудятся на благо природы. Три сестры из Буэнос-Айреса открыли швейную фабрику и дают вторую жизнь мешкам из полипропилена. Забирают их у компаний, которые добывают нефть и газ методом гидроразрыва. [Орнелла Басилотта, совладелица швейной компании]:«Для одной скважины используют от 30 до 40 тысяч тонн песка. Перевозят его в таких мешках. Использованную тару измельчают и сжигают».

Для перевозки 40 тысяч тонн песка используют примерно 26 тысяч мешков. Месторождение Вака-Муэрта, где добывают сланцевую нефть, занимает площадь в 30 тысяч квадратных километров – это как вся Бельгия. Так что сырья у швейной фабрики всегда много.

Дизайнерский проект не только спасает природу от загрязнения, но и даёт работу аргентинцам.

[Орнелла Басилотта, совладелица швейной компании]:«40 семей участвуют в производственной цепочке. Мы переработали 9300 метров полипропиленовой мешковины. Если бы её сожгли, понадобилось бы 1100 деревьев, чтобы поглотить углекислый газ».

Пока швейная фабрика успевает перерабатывать только 10% всех мешков, которые используют нефтяные компании. Однако сестры планируют расширять производство. Их фирма помимо сумок выпускает кошельки и обувь. Кроме мешков также в дело идут кожаные отходы.

Короткая ссылка на эту страницу: